T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nihat Doğan Survivor geyikleri

Nihat Doğan’ın “Survivor”ın yeni yarışmacısı olduğu açıklanınca, internet ortamına konuyla ilgili espri yağdı.

12 Mart 2011 02:00

T24 - Nihat Doğan’ın “Survivor”ın yeni yarışmacısı olduğu açıklanınca, internet ortamına konuyla ilgili espri yağdı. 



Nihat Doğan Survivor geyikleri* “Survivor var” dediler geldik.   

* Selam, ben Nihat Doğan. “Survivor”a katıldım, sanırım olay adada geçiyor. 

* Nihat Doğan aradı, “Yanımda yerli, kırpık kırpık yünü olan koyunumu da götürüyorum” dedi. “Oradaki iguanalar da başka bakıyor” dedim, kapattık.

* Normal doğan, sezaryen doğan, bir de Nihat Doğan, “Survivor”a katılıyormuş. Reyting rekoru kırılır diyorum. Nouma da var, kesin döver.

* “Survivor”a Nihat Doğan gidiyormuş, onu adada bırakıp dönseler daha iyi olur.

* Nihat Doğan’ın “Survivor” boyunca yaşayacağı ada “Buna dayanamam” diyerek kendini sulara gömdü.  


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24