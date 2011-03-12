Nihat Doğan Survivor geyikleri

T24 - Nihat Doğan’ın “Survivor”ın yeni yarışmacısı olduğu açıklanınca, internet ortamına konuyla ilgili espri yağdı.







* “Survivor var” dediler geldik.



* Selam, ben Nihat Doğan. “Survivor”a katıldım, sanırım olay adada geçiyor.



* Nihat Doğan aradı, “Yanımda yerli, kırpık kırpık yünü olan koyunumu da götürüyorum” dedi. “Oradaki iguanalar da başka bakıyor” dedim, kapattık.



* Normal doğan, sezaryen doğan, bir de Nihat Doğan, “Survivor”a katılıyormuş. Reyting rekoru kırılır diyorum. Nouma da var, kesin döver.



* “Survivor”a Nihat Doğan gidiyormuş, onu adada bırakıp dönseler daha iyi olur.



* Nihat Doğan’ın “Survivor” boyunca yaşayacağı ada “Buna dayanamam” diyerek kendini sulara gömdü.





