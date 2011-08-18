Nihat Doğan Somali yolcusu

T24 - Survivor yarışmasındaki davranışları ile gündemden düşmeyen şarkıcı Nihat Doğan, bugün (18 Ağustos 2011) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Somali’ye gidiyor.







Milliyet gazetesinin haberine göre; Ak Parti’nin 10. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen iftar yemeğine katılan Nihat Doğan, Erdoğan ile sohbet ettiğini belirterek, “Sayın Başbakanımızla 10. Yıl iftar yemeğinde yan yanaydık. Başbakanımızla fazlasıyla önemsediği Somali’deki insanlık dramıyla ilgili konuşmalarımız oldu. Ben de kendisine son albümümün gelirini olduğu gibi Somali’deki açlık çeken ve insanlık dramıyla karşı karşıya olan insanlara bağışladığımı söyledim.

Bu noktada gerek TV ve gerekse facebook’ta kampanyalar başlattığımızı, söylemlerimiz olduğunu ifade ettik. Perşembe günü Somali gezisi için Başbakanımızdan davet aldık” dedi.







"Amacımız yardım kampanyasının genişlemesini sağlamak"



İki uçak kalkacağını belirten Doğan, “Sayın başbakanımız ailesiyle ayrı bir uçakta, ben de iş adamlarının olduğu ikinci uçakla yolculuk yapacağım. Oradaki insanlık dramını yerinde görüp yapılan kampanyaları daha da büyütüp dünyaya duyurma noktasında yapılan çok anlamlı bir ziyaret olacak. Bizim oraya gideceğimizi duyan çok sayıda iş adamı arkadaşımız da duyarlılığını gösterdi. Amacımız yardım kampanyasının genişlemesini sağlamak” diye konuştu.



Sahra hastanesi açılacak

Başbakan Erdoğan, Somali’de yardım kamplarını ziyaret edecek ve Kızılay tarafından kurulan mülteci kampı ile Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinin açılışlarını yapacak.





Fırıncılardan kampanya



Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türk Kızılayı ’nın desteği ile Afrika ’ya yardım kampanyası başlattı. Federasyonu Başkan Halil İbrahim Balcı, kampanyanın tüm illere yayılacağını ve Kızılay tarafından 22 bin işyerine kumbara bırakılacağını bildirdi. Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamza Aydoğdu da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine seyyar fırının verildiğini belirterek, “Bunu da en yakın zamanda Somali’ye göndereceğiz” dedi.





150 milyon dolar toplandı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed ve beraberindeki heyetle Tarabya Köşkü’nde bir araya geldi. Ziyaretin Somali ve Afrika ’nın karşı karşıya kaldığı büyük felaketle ilgili İslam İşbirliği Teşkilatının İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla gerçekleştiğini anımsatan Gül, Türkiye ’deki yardım kampanyalarında bugüne kadar 150 milyon dolar nakit yardım toplandığını söyledi.



