Nihat Doğan: Sakal modasını NBA’e ben getirdim

Şarkıcı Nihat Doğan, “Millet diyor ki, NBA'e bu sakal modası nereden geldi? NBA basketçilerine o sakal modasını getiren zat Nihat Doğan'dır” dedi.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor yarışmasına katıldıktan sonra sosyal medyada fenomen haline gelen şarkıcı Nihat Doğan, yine çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.

ABD 'nin dünyaca ünlü basketbol ligi NBA'e sakal modasını kendisinin getirdiğini söyleyen Doğan, Survivor'a katıldığı dönemde izledikleri Miami maçıyla ilgili gözlemlerini şöyle anlattı:

"Ben oraya, Survivor’dan sakallı halde gittim. Millet diyor ki, NBA'e bu sakal modası nereden geldi? NBA basketçilerine o sakal modasını getiren zat Nihat Doğan'dır. Skorbordda sakallarım uzamış şekilde kendimi gördüm. Millet bana bakıyor, bu adam kimdir, nereden kaçmış diye. Bir taraftan da Lebron beni kesiyor, sakallarım uzun diye tırstı. Kerata Lebron'un kulağını çektim. İlk periyotta Miami kendine gelemedi. Korkudan 25 sayı fark yediler. Sonra devre arası baktılar ki, bizden sıkıntı olmaz, öyle kendilerine geldi çocuklar. Ondan sonra baktım Amerika ’da NBA oyuncularında bu sakal modası.”