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15 Temmuz Darbe Girişimi

Nihat Doğan: Biz zaten sokakta, tankların üzerindeydik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sokağa çıkın" çağrısı yapmıştı

18 Temmuz 2016 14:57

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkanlar arasında ünlü  şarkıcı Nihat Doğanda vardı. Doğan, Twitter'dan tankın üzerine çıktığı bir video yayınlayarak, "Dün sokaklara tankların önüne Çıkın çağrıma kendin çık diyen Alçaklar biz zaten sokakta tankların üstündeydik" dedi.

Nihat Doğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

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