Nihat Doğan: Biz zaten sokakta, tankların üzerindeydik

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkanlar arasında ünlü şarkıcı Nihat Doğanda vardı. Doğan, Twitter'dan tankın üzerine çıktığı bir video yayınlayarak, "Dün sokaklara tankların önüne Çıkın çağrıma kendin çık diyen Alçaklar biz zaten sokakta tankların üstündeydik" dedi.

Nihat Doğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: