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Nihat Doğan: Atatürk'ü de zehirlediler

Türkücü Nihat Doğan, Twitter'daki hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün öldürüldüğünü iddia etti

19 Nisan 2013 14:02

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin açıklamalar yapan Nihat Doğan, Atatürk'ün de zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek Kemalist gençleri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü sorgulamaya davet etti.

 

İşte Doğan'ın yazdığı o tweet'ler:


'Türkiye'nin karanlık dehlizlerini aydınlatmak için Turgut Özal'ın değil, M. Kemal'in ölüm nedeninin tam manası ile açığa çıkarılması gerekir. Özal'ı sevmeyen bile Özal'ın ölümünü merak ederken, Kemalist gençlerin M. Kemal'in otopsi raporlarını merak etmemesi ne acı. Rapor varsa tabii. Sebep sonuç ilişkisine bakacak olursak, Mustafa Kemal varken, İsrail yoktu. Mustafa Kemal yokken de İsrail var oldu. M. Kemal'i zehirlediler. '

CHP ikiye ayrılır: 1- Mustafa Kemal'in CHP'si 2- M.Kemal'i zehirleyenlerin suc ortagi Inönü'nün CHP'si. Bu CHP M.Kemal'in CHP'si asla degildir. M.Kemal TBMM'yi imamların alimlerin dualarıyla acmıştır, yerine gelen İnönü ise evlerden silah zoruyla Kuran'ı Kerim'leri çıkarttırıyordu.

 

 

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