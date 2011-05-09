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Nihat Doğan: Adanın kralı artık benim

“Şimdi adada Pascal yok ama ben varım. ‘Adanın kralı Nihat’ diye yaz abi”, “Halkım seçim zamanı provokasyona gelmesin” bu sözler Survivor adasındaki Nihat Doğan'a

09 Mayıs 2011 03:00

T24 - “Şimdi adada Pascal yok ama ben varım. ‘Adanın kralı Nihat’ diye yaz abi”, “Halkım seçim zamanı provokasyona gelmesin” bu sözler Survivor adasındaki Nihat Doğan'a ait...


 
Survivor adasında Nihat Doğan’a saldıran Pascal Nouma’nın diskalifiye edilmesinin yankıları sürüyor. Nouma’nın gidişine çok üzülen yarışmacılar, Doğan’a karşı cephe aldı. Kendini tecrit eden Doğan ise tek başına kalacağı bir ev yapmak için kolları sıvadı.


'Fransız falan dinlemem'

Gözyaşları içinde “8’e karşı 1 kişiyim” diyen Doğan, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu’na dert yandı.

Pascal Nouma’nın yarışmadan elenmeyi hak ettiğini savunan Nihat Doğan, adada krallığını da ilan etti: “Gördün abi bana nasıl saldırdığını Pascal’ın. Ama biz Türk’üz, bizde kaçmak yok. Dinlemem ben öyle Fransız falan. Hak etmişti bunu. Bak şimdi adada Pascal yok ama ben varım. ‘Adanın kralı Nihat’ diye yaz abi.”


'Halkım provaksyona gelmesin'

Habertürk yazarı Rahşan Gülşan da bugün Doğan'la sohbetini şu satırlarla yazdı: En çok annesini ve abisinin kızını özlemişti. Birdenbire “Ben burada açım diye mutlaka o da yemek yemiyordur” diye hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

Doğan'ın Türkiye’ye de bir mesajı vardı. Gözlerini mercan kayalıklarını aşıp ufuklara kilitleyen şarkıcı “Halkım seçim zamanı provokasyona gelmesin” dedi.

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