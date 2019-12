Nihan Doğan'dan Van için sanatçılara sert tepki!

T24 - Nihat Doğan, Van Depremine sanatçı desteği konusunda ünlü sanatçılara çok sert tepki gösterdi.



Van ve Erciş'te depremden zarar gören vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyasına katılan Nihat Doğan, çok özel açıklamalarda bulundu.



Sanal alemde mesajlar verip hiçbirşey yapmayanlara yüklenen Nihat Doğan:



''Tabiki bunlar azınlıktır. Kimileri şehit cenazelerinden nemalanır kimileride bu yönde devletimizi, 'Bakın devlet yanınızda olmuyor. Siz Kürt olduğunuz için devlet yanınızda değili' bu noktada istismar alanı yaratmak için gelen yardımları provakasyon neticesinde engellemeye çalışıyor.'' ifadelerine yer verdi.

Yetkililerden radikal yardım istedi



Irkçılığın anayasal bir suç olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Doğan:



''Dışarıdan atılan bir mermi bu devleti bu milleti bölmez. Devletin ve milletin birbirine olan sevgi tomurcuklarını filizlendirir, büyütür, olgunlaştırır. Sen Kürtsün, sen kırosun, ben Türküm, sen siyahsın ben beyazım gibi ötekileştirici, ayrıştırıcı zihniyet mermileri bu milleti böler, bu milleti tarumar eder. Irkçılıkla ilgili yasa, yeni anayasada yer almalı. Yoksa bunu kullananları alt etmemiz mümkün değil'' dedi.

Fazıl Say'a tepki



Geçtiğimiz günlerde arabeskçilerle ilgili sert bir açıklama yapan Fazıl Say'a da göndermede bulunan Nihat Doğan şu ifadelere yer verdi:







''Topu taça atma Fazıl Efendi. Biz yemeyiz. Saray klavyecisi. Say efendi terörü kınadın mı? PKK'yı lanetleyebildin mi? Lanetleyemedin. Somali'ye gittiğimiz için bizi eleştiren Say'a sesleniyorum öyle twitter'dan saymakla olmuyor Say efendi, depremzede kardeşlerimize ne yaptın? Say ve zihniyetine sahip kişiler milletin kalbinde yer etmedi.''



En kısa zamanda Van'a gideceğini açıklayan Nihat Doğan, yurttaşlarının yanında olacağını belirtti.