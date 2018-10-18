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Nihal Yalçın'dan gazetecilere: Hepinizi şikâyet edeceğim

"Gece yarısı bu ne durum böyle?"

18 Ekim 2018 12:58

Son olarak 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Nihal Yalçın, kendisini fotoğraflayan gazetecilere "Hepinizi şikayet edeceğim. Gece yarısı bu ne durum böyle?” diyerek tepki gösterdi.

Cihangir'deki evine giriş yaparken görüntülenen Nihal Yalçın, muhabirlere tepki gösterdi.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, muhabirlerin "Yanınızdaki bey arkadaşınız mı, yoksa sevgiliniz mi?" sorusuna Yalçın, "Beyefendi. Hmm, beyefendi. Söylemek istemiyorum. Evimize giriyoruz ve çekmeyin, istemiyorum. Böyle ışıklar ve flaşlar istemiyorum" cevabını verdi.

Nihal Yalçın, "Bu ne kardeşim? Çekmeyin bizi. Gereksiz bir durum bu. İstemiyorum" dedi. Oyuncu, kendisini görüntüleyen medya mensuplarını da cep telefonuyla görüntüledi.

Nihal Yalçın, "Hepinizi şikayet edeceğim. Gece yarısı bu ne durum böyle?" ifadelerini kullandı.

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