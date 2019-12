'Nihal kadar kıskanç değilim'

Aşk-ı Memnu'nun genç oyuncusu Hazal Kaya'dan ilginç açıklamalar.





Televizyon izleyicisi, Hazal Kaya adını "Genco" ile duydu, "Aşk-ı Memnu" ile hafızasına kazıdı! Her iki deneyiminde de hedefi tam 12'den vuran ve genç yaşında reyting rekorları kıran dizilerde rol almayı başaran Kaya, Kelebek’in haberine göre oyunculuğunu geliştirmek adına ne yapıp edip İtalya'ya gitmeye kararlı...



Sizi "Genco" dizisiyle tanıdık, "Aşk-ı Memnu"yla da hayran kitlenizi iyice genişlettiniz. Yer aldığınız bu iki dizinin de çok beğenilmesi sizce şans mı?



- "Aşk-ı Memnu"nun, oyuncu kadrosu ve konusu itibariyle yüksek reyting alacağı zaten belliydi. Ama "Genco"nun tutması benim için çok büyük şans oldu. Halk neyi seçecek, izleyecek belli olmadığından, bu durumu şans olarak

değerlendiriyorum.



Okul ve oyunculuk birlikte nasıl gidiyor?



- Çok zor gidiyor doğrusu... Kendime ayıracak vaktim kalmadı neredeyse... Yine de mümkün olduğunca, bir saat de olsa kendime zaman ayırmaya uğraşıyorum.



Tanınmanın avantajları ve dezavantajları neler sizin açınızdan?



- Tanınmak, rahatça gezip dolaşmak, arkadaşlarımla gittiğim bir yerde rahatça kahkaha atmak gibi konularda kısıtlayıcı olabiliyor. Cool görünme çabasına hiç girmediğim için insanlar bazen "o mu değil mi" diye tereddütte

kalıyorlar. Gittiğim yerde daha ayrıcalıklı karşılanmak gibi bir durum da oluyor, ama bence bu çok yanlış. Okul arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. Benim bir kafede garsonluk yapmamla oyunculuk yapmam arasındaki tek fark

insanların beni tanıyor olması. Her ikisi de meslek sonuçta... Şan, şöhret sadece mesleğimin getirisi...



‘Beni aklı başında erkekler etkiler’



Gelelim "Aşk-ı Memnu"da canlandırdığınız Nihal karakterine... Nihal, ailesini herkesten kıskanan, kimseyle paylaşamayan bir genç kız... Peki

Hazal Kaya kıskanç mıdır?



- Kıskançlık doğal bir şey ama çok fazla kıskanç olduğumu söyleyemem. Ben de sahipleniciyimdir. Nihal gibi her şeyin benim olmasını istemesem de sahipleniciyim.



Siz de duygularınızı saklayıp, her şeyi içinize mi atarsınız Nihal gibi?



- Hayır, ben duygularını saklayabilenlerden değilim.



Birine aşık olsanız belli eder misiniz yani?



- Evet, ederim.



Nihal'le Hazal'ın hiç ortak yönü yok mu?



- Tek ortak yönümüz duygusallığımız.



Aşk durumunuz ne alemde peki?



- Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.



O zaman, sizi nasıl erkekler etkiler diye sorayım?



- Ben de aklı başında erkekler etkiler deyip, konuyu kapatayım.



Nihal Bihter’le arkadaş olacak



Nihal'in giydiği kıyafetler güzelliğini gizliyor. Neden güzelliğini daha ön plana çıkaracak kıyafetler seçmiyor?



- Nihal, Bihter'le çok yakın arkadaş olacak ve Bihter onu değiştirecek. Bir anlamda onu kendine benzetecek. Nihal'in hem karakterinde hem de kıyafetinde görülecek büyümeyi yansıtabilmek için şimdilik o tarz kıyafetleri tercih

ediyoruz. Bireysel olarak baktığımızda, Nihal'in kendine yakın bulduğu tek kadın matmazel. Ev içinde sürekli onu gördüğü için de onu örnek alıyor. Ama Bihter'in gelişiyle biraz daha renkli, daha mini şeyler giymeye başladı.

Zamanla iyice değişecek.



Dizide Nihal'i neler bekliyor?



- Kitabı okuyanlar zaten Nihal'in ne tür süreçlerden geçeceğini biliyorlar. Behlül'e olan aşkı ortaya çıkacak mesela...



Behlül demişken... Genç kızların hayran olduğu Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynuyorsunuz. Birçok kişi bu anlamda size özeniyor.



- Ben bunu çok normal karşılıyorum. Kıvanç insan olarak çok sevdiğim ve "ağabeyim" dediğim biridir. Gerçekten çok iyi ve temiz kalpli biri.Oyunculuk anlamında baktığımızda da ben Kıvanç'tan yaşı ve tecrübesi itibariyle çok şey öğreniyorum. Bana çok yardımcı oluyor, o yüzden bizim ikili sahnelerimiz çok beğeniliyor. Bunun nedeni tamamen paylaşım. Oyunculuk

anlamında, insani anlamda çok şey paylaşıyoruz.



‘Kıvanç’tan uzak durmamı istiyorlar’



Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarından nasıl tepkiler alıyorsunuz?



- Komik bir anımı anlatmak istiyorum... Annemle alışveriş yapıyorduk. Bir mağaza kapısının önünde bir kız bana "Ondan uzak dur" dedi. Annem de ben de çok şaşırdık, birbirimize bakıp güldük. Ama bunun yanında "Çok

yakışıyorsunuz" diyenler de var. Her çeşit tepkiyi alıyoruz.



Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten yakışıklı bir oyuncu... Hiç mi aranızda etkileşim olmuyor?



- Hayır. Ben hep oyunculuk anlamında düşünüyorum bunları... Etkileşim de ancak oyunculuk anlamında olabilir. Mesela onun yaptığı bir şeyi ben tepkimle tamamlayabiliyorum. Bazen sessiz sahneler oluyor. O sahnelerde o

beni tamamlıyor, ben onu tamamlıyorum. Bu durum setteki herkes için geçerli.



Son olarak, oyunculuğunuzu geliştirmek adına planlarınız neler?



- İtalya'da okumayı düşünüyorum. İtalya hayalimden vazgeçtiğimi sanıyorlar ama böyle bir şey yok.



‘Dünyanın en özgürlükçü annesine sahibim’



Menajerliğinizi anneniz yapıyor. Bu seçimin nedeni ne?



- Benim annem avukat. Hukuki kuralları da biliyor. Bu yüzden başka birine ihtiyaç duymadık. Bu önümüzdeki dönem için geçerli olmayabilir. Benim yaptığım işler büyüdükçe annem bu konuda yetersiz kalabilir. Ama şimdi annem

hem en yakınım hem de bu konuda bilinçli... O nedenle birlikte çalışıyoruz.



Anneniz baskıcı bir kadın mıdır?



- Hayır, aksine annemle çok iyi bir ilişkimiz var. Biz kararlarımızı birlikte veririz. Bir konunun artılarını, eksilerini konuşup ortak noktada buluşuruz. Dünyanın en özgürlükçü annelerinden birine sahibim.