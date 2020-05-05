Nihal Candan: Magazinel isimleri zor durumda bırakmak istemedim, sustum; ben kimsenin ilişkisini bozmadım

Katıldığı yarışmalar ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Nihal Candan, müzik yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuştu. Şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler ile bir eğlencede görüntülenmeleriyle ilgili konuşan Nihal Candan, "Arkadaşlarımızla eğlenmeye gittik, eğlendiğim magazinel isimleri zor durumda hiçbir zaman bırakmak istemedim ve bu yüzden hiçbir zaman bu konuyla ilgili konuşmadım" dedi.

Nihal Candan sözlerinin devamında, "O dönem 19-20 yaşındaydım ve 'Bu konunun üstesinden gelebilir miyim?' diye çok düşündüm. Kendimden ödün vermemek için de sustum. Bahar çocuksu biri olduğu için sonucu kestiremedi. İnsanlar çok acımasız, beni bilen biliyor. Tanıyan tanıyor. O gece ile ilgili kesinlikle yanlış bir şey yoktu. Herkesi zan altında bıraktılar. Tabii olay sonrası hepimiz depresyona girdik. Benim susma sebebim onların kariyeriyle alakalıydı, onlar ünlü arkadaşlarımız. Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. Kimsenin ilişkisini bozmadım, yanlış diyaloğum olmadı" ifadelerini kaydetti.

Survivor yarışmasıyla ilgili Nihal Candan, "Survivor bir kadın için gerçekten zor bir yer. Ben şov dünyasından geldiğim için avantajlıydım. Takipçim çoktu ama gönüllülerle yarıştım. Acun Ilıcalı böyle uygun gördü. Arkadaşlarım beni elemeyi unutmuştu. Survivor benim için askerlik gibiydi. 'Stilettolarınla mı geldin?' diye dalga geçtiler. Yine olsa yine giderdim, Acun Bey nasıl uygun görürse Gönüllüler'de de Ünlüler'de de yarışırım. Survivor 2020'de Cemalcan çok sempatik, Barış ise çok yakışıklı" açıklamasını yaptı.