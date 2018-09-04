Nihal, bisikletiyle işe giderken canından oldu (2)

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, bu sabah Nihal Kasapoğlu\'nun (30) hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 09 ASD 714 plakalı kamyonet sürücüsü Durmuş Gertik ile 09 P 7116 plakalı servis midibüs sürücüsü S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Gertik, \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan tutuklandı. Kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulan Kasapoğlu\'nun üzerinden geçen midibüs sürücüsü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.