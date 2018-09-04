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Nihal, bisikletiyle işe giderken canından oldu (2)

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bu sabah Nihal Kasapoğlu'nun (30) hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 09 ASD 714 plakalı kamyonet sürücüsü Durmuş Gertik ile 09 P 7116 plakalı servis midibüs sürücüsü S

04 Eylül 2018 22:32

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, bu sabah Nihal Kasapoğlu\'nun (30) hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 09 ASD 714 plakalı kamyonet sürücüsü Durmuş Gertik ile 09 P 7116 plakalı servis midibüs sürücüsü S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Gertik, \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan tutuklandı. Kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulan Kasapoğlu\'nun üzerinden geçen midibüs  sürücüsü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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