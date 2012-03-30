Nihal Bengisu'dan KESK eylemcilerine: Su sıkılmasına üzüldüm, yapışkan bir şey sıkılmalıydı

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın KESK eylemlerine gösterdiği tepki Twitter'ı karıştırdı. Polisin hayli sert müdahalesiyle Ankara'yı savaş alanına çeviren protestoyu eleştiren Nihal Bengisu sosyal medyada tepki topladı.

'Su sıkılmasına üzüldüm, yapışkan bir şey sıkılmalıydı'

Habertürk yazarı, Twitter'da eylemcilerin seçmeli Kuran dersine karşı çıktıkları için toplandıklarını savunarak gösteriyi eleştirdi. Nihal Bengisu'nun en çok tepki toplayan tweeti ise "su sıkılmasina üzüldüm, en azından yapışkan bir şey sıkılmalıydı" oldu.

İşte Nihal Bengisu Karaca'nın Twitter'da yazdıkları:

Kuran ogrenimi secimlik ders olacak diye tatava yapanlara, su sıkılmasina üzüldüm. en azindan yapiskan bir sey sıkılmaliydi.

4x3' ün olumsuz yanlari torpulendi,cocuk gelinler ihtimali artik yok.hala meydana toplasip arbede cikaranlar#

...ya dindusmani olup takiyye yapanlar ya kafayi akp ile bozup saglikli taklidi yapanlardir

HES'lerle ilgili miting yap yaninda olayim ama Kur'an dersi secimlik olacak diye kafayi yiyorsan, aman solculuguma halel gelmesin diyorsan#

birbirimizi yanlis anlamisiz o yuzden sevmisiz anlamina gelir, yazik olmus o zaman.

kuran dersinin secimlik olmasina bile itiraz etmek zalimce bir talep bana gore.

Ne imam hatip nefretiymis arkadas! ben roberttir gs dir kapatilmis bolumleri olsaydi acilsin diye destek verirdim, degil karsi olmak.