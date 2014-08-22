T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nihal Bengisu Karaca'dan Hayrünnisa Gül'e 'Habsburggiller' göndermesi

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Hayrünnisa Gül'ün 'intifada' çıkışını 'Köşk sonrası stres bozukluğu' olarak yorumladı

22 Ağustos 2014 12:09

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün Köşk'e veda resepsiyonundaki gündeme oturan "Çok saygısızlık yapıldı. Asıl intifadayı ben başlatacağım. Abdullah Bey nezaketinden söylemiyor, ama benim üzülmemem için basın bültenlerini kaldırıyor, interneti bile kapatıyordu" sözlerini kişisel Twitter hesabından eleştirdi. Gül'ün sözlerini "Köşk sonrası stres bozukluğu" olarak nitelendiren Karaca, *"Habsburggiller" benzetmesi yaptığı First Lady'nin herkesi "barbar" gördüğünü öne sürdü.

İşte Karaca'nın Twitter'dan paylaştığı o mesaj:

* Alman Krallık Hanedanlığı

ETİKETLER

habsburggillerhayrunnisa gülabdullah gülnihal bengisu karacatwittertweetbarbarcumhurbaşkanlığıköşk resepsiyonualman krallık hanedanlığıhabertürk yazarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24