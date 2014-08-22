Nihal Bengisu Karaca'dan Hayrünnisa Gül'e 'Habsburggiller' göndermesi

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün Köşk'e veda resepsiyonundaki gündeme oturan "Çok saygısızlık yapıldı. Asıl intifadayı ben başlatacağım. Abdullah Bey nezaketinden söylemiyor, ama benim üzülmemem için basın bültenlerini kaldırıyor, interneti bile kapatıyordu" sözlerini kişisel Twitter hesabından eleştirdi. Gül'ün sözlerini "Köşk sonrası stres bozukluğu" olarak nitelendiren Karaca, *"Habsburggiller" benzetmesi yaptığı First Lady'nin herkesi "barbar" gördüğünü öne sürdü.

İşte Karaca'nın Twitter'dan paylaştığı o mesaj:

* Alman Krallık Hanedanlığı