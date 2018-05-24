Nihal Bengisu Karaca: Listeler, söylene söylene de olsa AKP'ye oy verecek Kürtleri hayal kırıklığına uğrattı

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen genel milletvekili seçimleri için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın hazırladığı aday listesini yorumladı. Listelerin, söylene söylene de olsa AKP'ye oy verecek Kürtlerde hayal kırıklığı yarattığını belirten Karaca, "Galip Ensarioğlu ve Orhan Miroğlu gibi isimlerin liste dışı kalması ve Güneydoğu listelerinde onların yerine ikame edilmiş isimlerin tatmin edici olmaması 'AK Parti üzerindeki MHP etkisi' benzeri yorumlara neden oldu" dedi.

Karaca, "AK Parti listelerinde göze çarpanlar" başlığıyla yayımlanan (24 Mayıs 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"HDP’nin kemik seçmeni için zaten çok fazla beklenti yok ve bu anlaşılabilir. Ancak PKK ile mücadeleden gayet memnun, nihayet kendisini güvende hisseden ama 'Ben Kürt’üm, Kürt kalacağım' diyen muhafazakâr Kürtler arasında AK Parti’ye söylene söylene de olsa oy verecek hatırı sayılır bir kalabalık vardı; listeler onları da hayal kırıklığına uğrattı.

"62. hükümetin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve ona selam veren kim varsa liste dışında kaldı. Ahmet Davutoğlu kimi eleştirilerine rağmen son kertede hep partisini ve partisinin çizgisini tercih etmiş bir isimdi. Ancak şöyle bir gerçek var: AK Parti eskiden partisine bağlı olmakla beraber hâkim eğilimden daha farklı politik pozisyona sahip olanların da yer alabildiği bir partiydi. Bir süredir öyle değil. Dolayısıyla bahsi geçen durum da şaşırtıcı değil."