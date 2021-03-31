Nihal Bengisu Karaca'dan MHP'ye AYM yanıtı: Vatan mücadelesi Türkiye’yi hukuk devleti yapma mücadelesidir, yoksa ülkücülere yapılan işkenceler tüm millete yapılır!

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" açıklamasına tepki gösterdi. Karaca, Twitter üzerinden "Vatan mücadelesi Türkiye’yi gerçek bir hukuk devleti yapma mücadelesidir aynı zamanda. Hukuk olmazsa Dürüst Oktay’lar, Zeki Kaman’lar, ülkücülere yaptıkları işkenceleri herkese, tüm millete yapar." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Karaca'nın Tweet'ine yanıt vererek; "Bu güzeller güzeli ülkeyi canımızdan aziz biliyoruz, velakin sizin habis ve haşin zihniyetinizle de sorunumuz var!" dedi.

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Nihal Bengisu Karaca ile MHP'li İzzet Ulvi Yönter arasında Twitter'da Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi açıklamaları üzerinden polemik yaşandı. Karaca, Bahçeli'nin 'kapatılmalı' dediği AYM çıkışına tepki gösterirken; Yönter ise Karaca'nın sözlerini alıntılayarak "AVM’de alışverişe devam edin" şeklinde yanıt verdi.

Karaca ile Yönter'in paylaşımları şöyle:

Karaca: İktidar ortağı şimdi de Anayasa Mahkemesi kapatılsın demiş. Onca olup bitene rağmen avm kapatılsın der gibi aym kapatılsın diyebilmeyi mümkün kılan motivasyon herşeyden daha ürkütücü geldi bana. Bir ülkenin ayarlarıyla bu kadar mı çok oynanır? Bu kadar mı sevmiyorsunuz bu ülkeyi?

Yönter: Beğenemediniz mi? Siz mi ülkeyi seviyorsunuz? Güldürmeyin insanı! Bir gerçek varsa o da şudur: Bu güzeller güzeli ülkeyi canımızdan aziz biliyoruz, velakin sizin habis ve haşin zihniyetinizle de sorunumuz var! AVM’de alışverişe devam edin, biz de vatan ve millet mücadelesine...

Karaca: Sayın Yönter, vatan mücadelesi Türkiye’yi gerçek bir hukuk devleti yapma mücadelesidir aynı zamanda. “Hukuk yoksa devlet yoktur” diyen merhum Alparslan Türkeş’ti... Hukuk olmazsa Dürüst Oktay’lar, Zeki Kaman’lar, ülkücülere yaptıkları işkenceleri herkese, tüm millete yapar.