Nihal Bengisu Karaca: Güven sorunu yaşıyorsak, kimse kusura bakmasın; Süleymaniye'nin silüeti tehlikede mi?

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Fatih Belediyesi'nin Süleymaniye Camisi'nin Haliç'e bakan Kuzeydoğu yamacı ile ilgili hazırladığı imar planı değişikliğiyle ayrıcalıklı imar hakkı tanınmak istendiği ve silüetinin bozulacağınını belirterek, "Hatırlayacağınız gibi tarihi yarımada silüetinin Salacak-Üsküdar tarafından görünümü 16:9 konutları adı verilen ucube kuleler tarafından bozulmuş, hatta Recep Tayyip Erdoğan da daha sonra hem üzgün olduğunu hem de işi bu hale getirenlere kırgın olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı.

“İstanbul’a ihanet ettik” temalı açıklamalar devam ederken İstanbul’un görünümünü Godzilla stili binalar, kuleler, toplu konutlarla bozma işi tam gaz ilerledi maalesef." diye yazdı.

Kültür ve tabii varlıkları korumanın, hiçbir şahsa, kuruma, imtiyaz sağlamayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Karaca, "Ancak son 20 yılda şehrin gözümüzün önünde ne hale geldiği ortada. Tüzükle kanunun, kararname ile anayasanın bypass edilebildiği, kanunların mer’i olduğu halde fiilen ilga edilebildiğini de yaşadık, gördük. ‘Güven sorunu’ yaşıyorsak kimse kusura bakmasın. O halde soruyu tekrar soralım: Süleymaniye’nin silüeti tehlikede mi?" ifadelerini kullandı.

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