T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nihal Bengisu Karaca: 10 çocuğa tecavüz olayında Ensar Vakfı da bal gibi sorumludur

"Aile Bakanı'nın açıklamasını da, Ensar Vakfı kollayıcılığı yapanları da yadırgıyorum"

23 Mart 2016 15:02

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Karaman'da 10 çocuğa tecavüz edildiği iddiasıyla ilgili Twitter hesabından görüşlerini paylaştı. Karaca “O 'gönüllü' sapığın evlere girmesine imkan tanıyan vakıf da bal gibi sorumludur” ifadelerini kullandı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun, "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz" açıklamalarını da eleştiren Karaca, "Aile Bakanı'nın açıklamasını da, Ensar Vakfı kollayıcılığı yapanları da yadırgıyorum. Vakfı kapatmayın tamam da bu korumacılık ne?"  dedi.

Ensar Vakfı korumacılığının "yüksek mevkilerde tanıdıkları olanlara has bir imtiyaz talebi" gibi algılandığını söyleyen Karaca, Twitter'dan "Korkunç bir olay olmuş ve o 'gönüllü' sapığın evlere girmesine imkan tanıyan vakıf da bal gibi sorumludur" diye yazdı.

Karaca şunları yazdı:

"Aile Bakanı'nın açıklamasını da, Ensar vakfı kollayıcılığı yapanları da yadırgıyorum. Vakfı kapatmayın tamam da bu korumacılık ne? Ensar Vakfı iyi işler yapar doğru ama 'Bir kişi yüzünden' de olsa 'on çocuk' zulüm gördü. Bu büyük bir olay ve vakfın hasar alması doğal. Vakfın fazlaca savunulması vicdanlarda aklanmasını sağlamıyor. Yüksek mevkilerde tanıdıkları olanlara has bir imtiyaz talebi gibi algılanıyor. Korkunç bir olay olmuş ve o 'gönüllü' sapığın evlere girmesine imkan tanıyan vakıf da bal gibi sorumludur. Bırakın çilesi neyse çeksin. Çocuklarla ilgili bir iş yapıyorsanız ve o çocukları koruyamıyorsanız, suç şahsi de olsa yıpranırsınız ve yıpranmanız da gerekir"

ETİKETLER

nihal bengisu karacahabertürkensar vakfıkaramantecavüzsema ramazanoğluaile ve sosyal politikalar bakanı
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-03-23T15:02:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/nihal-bengisu-karaca-10-cocuga-tecavuz-olayinda-ensar-vakfi-da-bal-gibi-sorumludur,333231","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/nihal-bengisu-karaca-10-cocuga-tecavuz-olayinda-ensar-vakfi-da-bal-gibi-sorumludur,333231"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24