Nihal Bengisu Karaca: 10 çocuğa tecavüz olayında Ensar Vakfı da bal gibi sorumludur

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Karaman'da 10 çocuğa tecavüz edildiği iddiasıyla ilgili Twitter hesabından görüşlerini paylaştı. Karaca “O 'gönüllü' sapığın evlere girmesine imkan tanıyan vakıf da bal gibi sorumludur” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun, "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz" açıklamalarını da eleştiren Karaca, "Aile Bakanı'nın açıklamasını da, Ensar Vakfı kollayıcılığı yapanları da yadırgıyorum. Vakfı kapatmayın tamam da bu korumacılık ne?" dedi.

Ensar Vakfı korumacılığının "yüksek mevkilerde tanıdıkları olanlara has bir imtiyaz talebi" gibi algılandığını söyleyen Karaca, Twitter'dan "Korkunç bir olay olmuş ve o 'gönüllü' sapığın evlere girmesine imkan tanıyan vakıf da bal gibi sorumludur" diye yazdı.

Karaca şunları yazdı:

"Aile Bakanı'nın açıklamasını da, Ensar vakfı kollayıcılığı yapanları da yadırgıyorum. Vakfı kapatmayın tamam da bu korumacılık ne? Ensar Vakfı iyi işler yapar doğru ama 'Bir kişi yüzünden' de olsa 'on çocuk' zulüm gördü. Bu büyük bir olay ve vakfın hasar alması doğal. Vakfın fazlaca savunulması vicdanlarda aklanmasını sağlamıyor. Yüksek mevkilerde tanıdıkları olanlara has bir imtiyaz talebi gibi algılanıyor. Korkunç bir olay olmuş ve o 'gönüllü' sapığın evlere girmesine imkan tanıyan vakıf da bal gibi sorumludur. Bırakın çilesi neyse çeksin. Çocuklarla ilgili bir iş yapıyorsanız ve o çocukları koruyamıyorsanız, suç şahsi de olsa yıpranırsınız ve yıpranmanız da gerekir"