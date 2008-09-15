'Nightingale basit bir yöneticiydi'

Britanya'da doğan Florence Nightingale, 1853-56 yılları arasındaki Kırım Savaşı sırasında tanınmıştı. Savaşta yaralananlara yardım eden ve 'Lambalı Kadın' olarak da anılan Nightingale için Times gazetesi şunları yazmıştı:

"O abartısız bir yardımcı melek. Koridorlar arasında gezinirken herkesin yüzü onu görünce minnettarlıkla yumuşuyor. Bütün doktorlar gece olup işi bırakınca bütün o sessizlik ve karanlığın içinde Nightingale elinde lambası ile tek başına dolanmaya başlıyordu."



Lambalı Hanımefendi' adı, Henry Wadsworth Longfellow'un 1857de yazdığı 'Santa Filomena' şiiri ile daha da tanınmıştı: "İşte! Bak! Bu sefalet saatinde/ Elinde lambayla bir kadın görüyorum/ Işıldayan kasvetin içinden geçiyor / Ve odadan odaya uçuşuyor"



IlI.Selim'in Üsküdar'da yaptırdığı kışlalarda bile görev yapmış olan ve kanatsız melek olarak adlandırılan Nightingale, 150 yıldır iyi kalpli hemşire olarak anılıyordu; ancak şimdi yeni ortaya çıkan bir biyografinin iddiasına göre hasta'bakıcılığı' hemşirelikle sınırlı değilmiş.



Nightingale aynı zamanda geceleri diğer hemşirelerin hastalarla içki içip içmediğini ve hatta yataklarını paylaşıp paylaşmadığını kontrol ediyormuş.



'O Kadın ve Onun Efsanesi' adlı kitabın yazarı Mark Bostridge, Nightingale'in hastaların yataklarının başında bekleyen azize imajının da uydurma olduğunu savunuyor. Kitaba göre onun hastanelerdeki hastaların iyileşmesindeki başarısı yönetimsel yeteneklerine dayanıyordu.



'Basit bir yöneticiydi'



Kitabında aile mektuplarını da kullanan Bostridge, "Aslında hemşire bile değildi. Zamanının çoğunu giysi ve kıyafet almaya harcayan basit bir yöneticiydi" diyor. Hemşirenin kardeşi Parthenope'un yazdığı bir notta şöyle diyor: "Florance'nin yaptığı ve olduğu şey, Britanya'yı kendisine inandırmaktı. Halk onu askerlerin yataklarının yanı başında hayal ediyordu." Bostridge, "Geceleri koğuşlar arasındaki turlarında, askerlerin bakımlarından ziyade daha çok diğer hemşirelerin askerlerle içki alemi yapıp yapmadığını ya da onlarla yatağa atlayıp atlamadığım kontrol ediyordu" dedi.



Bostrdige Nightingale'in Kırım Savaşı sırasında hastaları iyileştiren ve tanınırlığı son yıllarda artan siyahi hemşire Mary Scacolc'u nasıl aşağı gördüğünü de hatırlattı.





