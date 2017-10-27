Niğde'nin yeni Belediye Başkanı Özkan: İyi hizmetler yapacağız

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Belediye Başkanı seçilen Rifat Özkan, iyi hizmetler yapacağına inandığını söyledi.

Makamında gazetecileri kabul eden Ak Parti\'li Rifat Özkan, yarım projelerin tamamlanacağını yeni projeler üretme ve sosyal belediyecilik anlamında Niğde\'yi en iyi yerlere taşıma noktasında gayret göstereceğini belirtti. Başkan Özkan şöyle konuştu:

\"Niğde Belediyesi\'nde belediye başkanımızın görevden ayrılmasından hemen sonra, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın onayı ile biz Niğde Belediye Başkanlığı görevine başlamış bulunuyoruz. Yine Ak Parti\'mizin belediyecilik anlayışıyla bir önceki belediyeyi devir alan belediye başkanı mutlaka bayrağı daha ileri noktalara taşıma gayreti ile çalışmak zorundadır. Bunu yine Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile onun için bazı belediye başkanlarımızı değiştiriyor. Sandıkta halkın değiştirmesinden önce çok ciddi bir belediye çalışmalarının sistemi var Ak Parti\'nin. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İstanbul Pendik\'te 3 yıl belediye başkanlığı yapmış çok mükemmel bir deneyimi var. Ve Ak Partili belediye başkanlarının çalışmalarını sürekli mercek altında tutuyor. Niğde\'de bu değişim ön görüldüğü için biz kendi dönemimizde belediye başkanlığı çalışmalarında genel merkezimizin bu takibini bu kontrolünü ve tavsiyeleri ölçüsünde en iyiyi daha gayretle daha iyi çalışmalarla yapmaya devam edeceğiz. Bugün Niğde Belediye Başkanlığını devir aldığım üçüncü gün. Tabi yoğun bir tempo var. Bir yerden halkımız tarafından gerçekten çok yoğun bir sevgi ve teveccüh var. Tabi bu yoğunlukta insanlarımız hizmet bekliyor. Hizmetlerimiz devam ediyor.\"



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