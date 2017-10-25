Niğde'nin tek kadın posta dağıtıcısı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'nin tek kadın posta dağıtıcısı 36 yaşındaki Belkıs Avcı, 1 yıldan bu yana Niğde PTT Şubesi\'nde 29 erkek meslektaşı ile dağıtım elemanı olarak çalışıyor.

1 çocuk annesi Belkıs Avcı, Esenbey ve Selçuk Mahallelerinde her gün sokakları gezerek dağıtım yapıyor. Günde 100\'ün üzerinde noktaya gittiğini belirten Avcı, işini severek yaptığını söyledi. Avcı, \"İnsanlar, bekledikleri haberleri aldıklarında mutlu oluyor. Onlara mutlu haberler getirmek beni sevindiriyor. Spor yapmayı seviyorum. İşim gereği her gün yürüdüğüm için de spor yapmış oluyorum. Bu mesleği isteyerek seçtim ve gayet mutluyum\" dedi.

\'DOLANDIRICI SANIYORLAR\'

Posta götürdüğü kişilerden kendisini dolandırıcı sananlar olduğunu anlatan Belkıs Avcı şöyle devam etti:

\"İlk işe başladığımda karşılarında ilk defa kadın bir posta dağıtıcısı gördüklerinde şaşırdılar. Beni tebrik edenler, \'Aferin kızım\' diyenler oldu. Artık alıştılar. Yine de beni ilk defa görenler şaşırıyor. Niğde\'de bir vatandaşa tebligat götürdüm kapıyı eşi açtı. Götürdüğüm tebligatı almayarak, \'sen postacı değilsin, dolandırıcısın\' dedi. Sonra eşiyle postaneye geldiklerinde şaşırarak, \'gerçekten postacıymış\' dediler. \'Kadından postacımı olurmuş siz dolandırıcısınız\' diyerek kapıyı suratıma kapatanlar oluyor. Ben bu mesleği severek yaptığımdan bunlar zoruma gitmiyor.\"



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