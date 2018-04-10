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Niğdeli Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde dün, kullanılmayan tünelde bulunan dinamitlerin imhası sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş (38) memleketi Niğde'de toprağa verildi

10 Nisan 2018 17:46

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Kemaliye ilçesinde dün, kullanılmayan tünelde bulunan dinamitlerin imhası sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş (38) memleketi Niğde\'de toprağa verildi.
Evli ve 1 kız çocuğu babası Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş\'in cenazesi, ilk olarak Suat Baykal Caddesi\'nde bulunan babaevine helallik için getirildi. Bababevinden helallik alınmasının ardından şehit için Fatih Sultan Mehmet Camisi\'nde tören düzenlendi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, anne Nadiye Güneş, elinde taşıdığı oğlunun fotoğrafını öperek \"Oğlum buradayım, buraya bak\" diyerek feryat etti. Şehidin eşi Sevilay Güneş de ayakta durmakta güçlük çekti.
Cenaze törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Erdoğan Özegen, Alpaslan Kavaklıoğlu, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş, Niğde Şehitliği\'nde toprağa verildi.

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