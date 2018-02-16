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Niğde'den Afrin'deki Mehmetçiklere 90 kurbanlık

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklere destek için, bölgeye 90 kurbanlık koyun ve keçi

16 Şubat 2018 16:21

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'nin Ulukışla ilçesinde vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklere destek için, bölgeye 90 kurbanlık koyun ve keçi gönderdi.
Ulukışla Belediyesi ve Ulukışla Ziraat Odası tarafından düzenlenen destek kampanyasında 90 koyun ve keçi toplandı. Belediye önünde gerçekleşen törende, kurbanlık koyun ve keçiler kına yakılarak bölgeye gönderildi. Belediye Başkanı Ali Uğurlu, “Ulukışla Belediyesi ve Ulukışla Ziraat Odası, diğer STK\'larımızla böyle bir organizasyon yaptık. Allah razı olsun; Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlerimize destek olmak için vatandaşlarımız 90 tane kurbanlık verdi. Ulukışla halkı nasıl Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda mücadelesini ortaya koydu ise bu dönemde de devletimizin, askerimizin, milletimizin her zaman yanındadır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti, yaşasın Ulukışla halkı\" diye konuştu.
Öte yandan, öğrencilerin askerlere yazdıkları mektuplar da konvoya katılanlarla verilerek Mehmetçik\'e gönderildi.

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