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Niğde'deki trafik kazaları mobese kameralarında

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezinde geçen ay meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı

31 Ekim 2018 22:12

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezinde geçen ay meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde meydana gelen 11 trafik kazasının mobese görüntüleri yayınlandı. Kazalarda, sürücülerin yanı sıra yayaların da dikkatsiz davrandığı görüldü. Kameralara yansıyan kazalardan birinde, kaldırıma çıkan hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü, ayakkabı dükkanının yanına düşüyor. Başka bir görüntüde ise kırmızı ışıkta durmayan otomobil yaya geçidinden geçmeye çalışan motosikletliye çarpıyor.

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