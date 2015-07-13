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Yaşam

Niğde’de yolcu otobüsü devrildi

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 25 kişi yaralandı

13 Temmuz 2015 13:15

Niğde'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

DHA’nın haberine göre Trabzon’dan Adana’ya giden Faruk Akyazı yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Niğde- Kayseri Karayolu’nun 38’inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak devrildi.

Yolcuların iddiasına göre sürücünün, muavinden su isterken kontrolü kaybetmesi soncu meydana geldiği belirtilen kazada Faruk Akyazı ile birlikte yolcular Leyla Çınar, Arife Çınar, Vedat Çınar, Kemal Avcı, Bayram Yonca, Salih Altan, Ayşe Sevgi Taşdağ, Merve Dalgül, Selen Cüzüm, Zafer Döner, Büşra Gül, Tuğba Avşar, Mehmet Korkmaz, Havva Öztürk, Zeynep Öztürk, Nurgül Macit, Oğuzhan Köksal, Sevgi Cirit, Emre Cirit, Hasan Şimşek, Osman Yezim, İlker Yavuz, Seda Başaran ve yabancı uyruklu Rusudan Kumdadze yaralandı. Niğde Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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