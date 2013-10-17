Niğde'de yangın: 3 ölü, 1 yaralı

Niğde'nin Kaya Ardı mevkii, Paşabağı 1. sokak 11 numarada bulunan Sencer Elmacı'ya ait iki katlı müstakil evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yürütülen söndürme çalışmaları sonrasında içeri giren İtfaiye ekipleri, Ali Çalışkan (22), Burak Ateş (23), Anıl Ekinci (24) Koray Dincel'i (21) baygın bir halde buldu.

112 ekipleri tarafından yapılan tüm mühaleye rağmen Ali Çalışkan (22), Burak Ateş (23), Anıl Ekinci (24) kurtarılamadı.