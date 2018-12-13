Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 9’u tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik dün operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri 16 kişiyi gözaltına alınırken 55 kişi hakkında da işlem yapıldı. Operasyonlarda 1190 gram esrar, 64 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 116 gram bonzai 1178 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2 adet otomatik ruhsatsız av tüfeği ile 31 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 16 şüpheli bugün Niğde adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9’u tutuklandı. Diğerler şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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