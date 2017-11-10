Niğde’de trafik kazası: 7 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Bor Karayolu 2\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Başhekim yönetimindeki 51 BA 390 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 68 BM 706 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Hakan Başekim, İbrahim Başekim, Hüseyin Yokkan, Oğuzhan Bartan, Hüsamettin Erdoğan, Emre Erdem ve Recep Erdem, ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüsamettin Erdoğan, Emre Erdem ve Recep Erdem’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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