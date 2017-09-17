Niğde’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE\'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde- Adana Otoyolu Başmakçı Mevkii\'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Hikmet Bakan yönetimindeki 06 EUS 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince araç takla attı. Kazada sürücü Hikmet Bakan öldü. Araç içerisinde sıkışan 75 yaşındaki Necla Üstek ve 82 yaşındaki Erol Üstek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ölen Hikmet Bakan\'ın cesedi otopsi için aynı hastaneye götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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