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Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Menşure Şen (77) öldü, kızı ve torunu ise hastanede tedaviye alındı

30 Aralık 2018 18:23

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Menşure Şen (77) öldü, kızı ve torunu ise hastanede tedaviye alındı.
Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde oturan Menşure Şen (77) ile kızı Atiye İnci (50) ve torunu Aleyna Demir (16), gece kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Sabah eve gelen yakınları, anne ve kızıyla torunun hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine köye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Menşure Şen’in hayatının kaybettiğini belirledi. Durumları ağır olan Atiye İnci ile yeğeni Aleyna Demir, ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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