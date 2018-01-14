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Niğde'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de kontrolden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

14 Ocak 2018 02:16

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de kontrolden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde Bünyamin Kuş yönetimindeki 01 ACR 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bünyamin Kuş olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Ceylan (46), Emrah Songur (29) ve Savaş Ceylan (49) ise yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Recep Ceylan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

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