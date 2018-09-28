Niğde'de öğrenci velileri, öğle arasının kaldırılmasını istedi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'DE bir grup öğrenci velisi, Zahide Sefer İlkokulu\'nda öğrencilere verilen 40 dakikalık öğle arasının, okul etrafındaki inşaat çalışmalarından dolayı güvenlik nedeniyle kaldırılmasını istedi.

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde bulunan Zahide Sefer İlkokulu önünde toplanan öğrenci velileri, iş makinelerinin yoğun olduğu bölgede, öğle arasında okulun güvenlik sorunu olduğunu ve çocukların dışarı rahatlıkla çıkabildiklerini savundu. Öğrencilere verilen 40 dakikalık öğle arasının kaldırılmasını isteyen Okul Aile Birliği Başkanı Sibel Çetin, \"Geçen yıl okul etrafında inşaat olduğundan dolayı çocuklara risk olmaması için öğle arası iptal edildi. Biz bu yıl da talep ettik. Velilerin çoğunluğu kaldırılmasını istedi ve imza topladık. Yetkililere başvurmak istedik ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlayamadık\" dedi.

ÖĞLE ARASI KALDIRILSIN

Çocuklarının yaşları küçük olması nedeniyle aile gözetimi altında okula gidip geldiklerini anlatan Çetin, \"Velilerin öğle arasında her zaman okula gelme şansları olmuyor. Okul etrafında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaatların sürüyor. Bu durumun öğle arasında okul bahçesi dışına çıkan çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Tek istediğimiz öğle arasının kaldırılması. Bunun için imza topladık\" diye konuştu.



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