Niğde'de MHP’den 300 istifa (2)

MHP İL BAŞKANI: HENÜZ İSTİFA DİLEKÇESİ YOK

MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör, şu anda kadar il yönetimine ulaşan 300 istifanın bulunmadığını bildirdi. İstifacılar adına açıklama yapan Avukat Hakan Tereci ile eski MHP Niğde milletvekili Mümin İnan\'ın partiden daha önce ihraç edildiğini ileri süren Güngör, \"Bizim elimize ulaşan herhangi bir istifa yoktur. Kendisini grup sözcüsü olarak adlandırılan, eski MHP Niğde Milletvekili Mümin İnan ve Hakan Tereci MHP İl Disiplin Kurulu tarafından 24 Ağustos\'ta ihraç edilmişlerdi. Kendilerinin MHP ile herhangi bir hukuksal bağı, herhangi bir duygusal bağı da yoktur\" dedi.

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