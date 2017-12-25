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Niğde'de Kırgızistanlı terör örgütü üyesi yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de durdurulan bir araçta yabancı uyruklu 18 kaçak yakalandı

25 Aralık 2017 19:10

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de durdurulan bir araçta yabancı uyruklu 18 kaçak yakalandı. Kırgızistanlı bir kaçağın ise Heyet Tahrir el-Şam üyesi olduğu ortaya çıktı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ulukışla İlçesi\'nde durdurdukları araç içerisinde yabancı uyruklu 18 kişiyi gözaltına aldı. Terörle Mücadele ekipleri yaptıkları araştırmada araç içerisinde bulunan Kırgızistan uyruklu S.Y.\'nin Heyet Tahrir el-Şam üyesi olduğunu belirledi. S.S. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken 17 kaçak ise sınır dışı edilmek üzere Niğde İl Göç İdaresine teslim edildi.

 

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