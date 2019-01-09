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Niğde'de FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

09 Ocak 2019 18:01

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ\'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1\'i aktif görevde uzman çavuş, 2\'si ihraç edilen asker ve 3\'ü de eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.
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