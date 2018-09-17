Niğde'de fasulye hasadı başladı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Türkiye üretimin 5\'te 1\'ini karşıladığı için \'patates deposu\' olarak bilinen kentte üreticilerin fasulye üretimine kaydığını söyledi. Baş, fasulye hasadının başladığı Niğde\'de 33 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Geçen yıl patates fiyatında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir çok çiftçinin fasulye üretimini tercih ettiğini belirten Baş, 92 bin 680 hektarda ekim yapıldığını söyledi. Baş, \"Dekara elde edilen kar nedeniyle buğdaydan daha fazla tercih edilen fasulyenin bu yıl hasadı başladı. Bazı çiftçilerimiz geçen yıllarda patates fiyatındaki sıkıntılar nedeniyle fasulyeyi tercih ediyorlar\" dedi.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Verimi ve fiyatı nedeniyle fasulyenin üreticinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Baş, \"Çiftçilerimiz patatesten umduğunu bulamayınca farklı bir ürün arayışına girdi ve hem fiyatı hem de dekara elde edilen karın buğdaya göre daha fazla olması nedeniyle tercihini fasulyeden yana kullandı. Bu nedenle geçen yıl 80 bin 920 dekardan 28 bin 126 ton fasulye hasadının yapıldı. Niğde\'de, bu yıl 92 bin 680 dekarlık bir alanda ekim yapıldı. Hasat başladı ve yaklaşık 33 bin ton rekolte bekliyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI