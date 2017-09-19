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Ekonomi

Niğde'de elit patates tohumluğu üretiliyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yılda 100 ton elit patates tohumluğu üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi

19 Eylül 2017 14:18

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yılda 100 ton elit patates tohumluğu üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Enstitü bünyesinde bulunan Doku Kültürü Laboratuvarı\'nın yerli tohumluk üretim çalışmalarının devam ettiğini belirten Müdürü Uğur Pırlak, özel sektöre de rol model olduklarını kaydetti. Hastalıklardan arındırılmış yüksek kaliteli tohumluklar üretimi yaptıklarını belirten Pırlak, \"Yıllık 50 bin adet süper elit mini yumru, 10 ton ön elit, 100 ton elit patates tohumluğu üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede enstitümüz her yıl, 2 adet yerli çeşidi tescile sunacak şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Özel sektöre rol model olmuş  araştırmalarımızı kullanan birçok tohumluk üreten firma kendi doku kültürü sistemlerini kurmuşlardır. Bu sayede özel sektör kendi ürettikleri tohumlukları ilk defa ihraç etmişler ve etmeye devam etmektedirler\" dedi.
Türkiye\'de doku kültürü çalışmalarının Patates Araştırma Enstitüsü\'nün koordinatörlüğünde yürütüldüğünü de belirten Pırlak, \"Ülkemizde doku kültürü yöntemi ile patates tohumluğu  üretimi yokken enstitümüz de tohumluk üretimi yapılabilecek doku kültürü laboratuvarı ve seralar pilot tesis olarak kurulmuş hastalıklardan ari yüksek kademede tohumluk üretilmeye başlanmıştır. Ülkemiz tarımına patates tohumu kazandırmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor\" diye konuştu.

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