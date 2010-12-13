-NİĞDE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ NİĞDE (A.A) - 13.12.2010 - Niğde'de kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 4 ilçede eğitime bugün ve yarın ara verildi. İl Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, il merkezi, merkeze bağlı belde ve köylerle tüm ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime verildiği hatırlatıldı. Olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtilen açıklamada, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle yapılan görüşmenin ardından il merkeziyle bağlı belde ve köylerle Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerindeki okullarda yarın da eğitim yapılmayacağı bildirildi. Kar yağışının yoğun olarak etkili olmadığı Ulukışla ilçesinde ise eğitime yarın başlanacağı kaydedildi.