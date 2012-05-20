Niğde'de düğünde kavga çıktı: 12 yaralı

Niğde'de bir düğünde çıkan tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu, 12 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Niğde'de düğün evinde çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kömürcü köyündeki Naci Derebaşı ile Yeliz Aslan'ın düğününde, düğün sahipleri ile bir aile arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre düğün sahipleriyle tartışan Özen K., Tokay K., Erkan K. ve Burhanettin K, yeniden damadın baba evine gelerek yanlarındaki pompalı tüfekle ateş açtılar.

Düğün evindeki, İsrafil, Hacı, Cangül, İnci, Tolga, Şerafettin, Gülden, Gülsüm, Serhat, Fadime ve Burcu Derebaşı ile Özay Aydın vücutlarına isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla yaralandı.

Niğde Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlılar Özen K, Tokay K., Erkan K. ve Burhan K'nın, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.