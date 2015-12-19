Niğde'de doğalgaz kesintisi

Ana iletim hattındaki arıza nedeniyle Niğde geneline doğal gaz verilemediği bildirildi. Kent genelindeki doğalgazın dağıtımından sorumlu olan Enerja şirketinden yapılan açıklamada, arızanın ne zaman giderileceği belirtilmedi. Bu gece kent genelindeki hava sıcaklığının sıfırın altında olması bekleniyor.

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya’dan yapılan açıklamada, “Ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeni ile Niğde’ye doğal gaz verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla” dendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre, Niğde merkezde bu gece sıcaklıkların -9,4 dereceyi görmesi bekleniyor.