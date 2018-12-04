Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları tekrar başladı (5)

VALİ ŞİMŞEK: COĞRAFİ KOŞULLAR ÇOK KÖTÜ

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç\'un arama kurtarma çalışmalarının yönetildiği Demirkazık Dağevi\'ne geldi. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek daha sonra yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

\"Burada koşullar çok kötü. Bir tarafta kar yağıyor, bir tarafta sis var. Coğrafi koşullar çok kötü. Olay çok sarp bir bölgede meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları hava şartları elverdiği müddetçe devam edecek. Ancak çalışan ekibin güvenliğini düşünmek zorundayız. Bunu da düşünerek çalışmalarımız devam edecek.\"

BABASI: OĞLUMUN DAĞCI OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU

Niğde\'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı\'nda çığ altında kalan Kemal Karakoç\'un babası Mehmet Karakoç, oğlunun dağcılık yaptığından haberinin olmadığını söyledi. Umutla beklemeye devam ettiklerini belirten Karakoç şöyle konuştu:

\"Kendini zor tutuyorsun. 5 çocuğumun en küçüğüydü, en sevdiğimdi. Benim oğlumun dağcı olduğundan haberim bile yok. Dağda kız arkadaşı varmış, onu da burada duydum. Tek dileğim sağ salim oğluma kavuşmak. Allahtan ümit kesilmez. Beraber kaldığı yeğeni, benim de torunum onunla konuşmuş. Benimle de konuştu. Ben evde sanıyordum. Meğer dağdaymış. Bilsem uyarırdım. Diyecek bir şeyim yok, umutla bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü

-----------

-Baba Mehmet Karakoç ile röp.

-Detay

-Vali Yılmaz Şimşek\'in açıklaması

-Vali Yılmaz Şimşek\'in baba ile görüşmesi

SÜRE: 02\'55\" BOYUT:324 mb

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)