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Niğde'de av turizmi kapsamında okla dağ keçisi vuruldu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'deki Demirkazık Dağı'nda 10 yaşındaki dağ keçisi, av turizmi kapsamında okla avlandı

26 Mart 2018 15:44

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'deki Demirkazık Dağı\'nda 10 yaşındaki dağ keçisi, av turizmi kapsamında okla avlandı.
Çamardı ilçesi sınırları içindeki Demirkazık Dağı\'nda av turizmi kapsamında, boynuz uzunluğu 109 santimetre olan dağ keçisini Avusturalya uyruklu Ben Willam Salleras ok ile vurdu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7\'nci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nce gerçekleştirilen organizasyonlarda, avlanabilecek dağ keçileri, boynuzlarının uzunluğuna göre seçildi. Niğde Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi yetkilileri, av turizmi kapsamında ilk defa ok ile dağ keçisi avı yapıldığını söyledi.

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