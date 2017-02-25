Niğde'de 6 öğretmen tutuklandı

Niğde’de, KHK ile ihraç edilen 12 öğretmen, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen öğretmenlerden 6’sı tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddia ediliyor. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan öğretmenler mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme 6 öğretmenin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.