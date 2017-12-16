Niğde’de 5 bin kişi Kudüs için yürüdü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-NİĞDE’de yaklaşık 5 bin kişi, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen \'Kudüs İslamındır\' yürüyüş ve mitingine katılanlar Derbent Kavşağı’nda toplandı. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, ilçe ve belde başkanları ve kurum müdürlerinin de katıldığı etkinlikte toplanan yaklaşık 5 bin kişi, tekbir getirip ABD ve İsrail aleyhine slogan atarak yürüyüşe geçti. Protestocular, yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Ömer Halisdemir Meydanı’na geldi. Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okuyan eylemciler, basın açıklaması ardından dağıldı.

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