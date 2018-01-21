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Niğde'de 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri hamile kadın, 4 kişi yaralandı

21 Ocak 2018 01:40

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri hamile kadın, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Bor karayolu kent ormanı yakınlarında meydana geldi. Yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 2 hafif ticari araç ve 3 otomobil, birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri hamile kadın, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince buzlanan yola tuz döküldü. 

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