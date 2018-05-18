Niğde'de 10 bin adet yerli patates çeşidi dikildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, \'Islah Projesi\' kapsamında bu yıl 10 bin yerli patates çeşidi dikimi yaptıklarını açıkladı.

Türkiye\'nin patates deposu olan Niğde\'de, yerli çeşit geliştirme çalışmalarını sürdüren Patates Araştırma Enstitü Müdürlüğü, deneme tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu yıl 10 bin yerli patates çeşit adayı dikimi yapıldığını ifade eden Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, \"Enstitümüzde üreticilerimiz tarafından benimsenen verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitlerini geliştirmeye çalışıyoruz. İlk melezlemeyle başlayan çalışmalarımız, daha sonra yapılan seleksiyon çalışmalarıyla devam etmektedir. Yaptığımız melezleme ve seleksiyon çalışmaları neticesinde yüksek verimli, yemeklik ve sanayilik yerli patates çeşitlerini geliştiriyoruz\" dedi.

Patates üreticilerin sorunu olan siğil hastalığına karşı da çalışmaların devam ettiğini belirten Pırlak, ekilen 10 bin yerli çeşitten 2 ya da 3 tane yüksek verimli ve kaliteli yerli patates çeşidi elde edileceğini kaydetti. Pırlak, \"Bu sene erken generasyon da 10 bin adet yerli çeşit adayının dikimi yapıldı. Dikilen bu 10 bin adet yerli patates çeşidi adayından en fazla 2-3 adet yüksek verimli ve kaliteli yerli patates çeşidi elde edebiliyoruz. Geç generasyonda ise 500\'e yakın yerli çeşit adayı üzerinde çalışmaktayız. Buradan da en fazla 3-4 yerli patates çeşidi elde edebiliyoruz\" diye konuştu.

Yeni yerli çeşidin geliştirilmesinin ıslah ve tescil araştırmalarıyla birlikte 10 yıl sürdüğünü kaydeden Pırlak, yapılan tüm çalışmalarla patateste yurt içi ihtiyacın yerli imkanlarla karşılanması ve Türkiye\'nin bir tohumluk üretim üssü olması sağlanacağını vurguladı.



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