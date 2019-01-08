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Niğde Valisi,  kar tatilini Twitter'dan duyurdu

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Twitter hesabından 'Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır' diyerek okulların yarın tatil edildiğini duyurdu

08 Ocak 2019 18:48

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Twitter hesabından \'Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır\' diyerek okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Vali Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocukları sevindirdi. Şimşek, paylaşımda, \'Sevgili çocuklar; kar yağışı nedeniyle 9.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz\' dedi.

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