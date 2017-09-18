Niğde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi\'nde meydana geldi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak’ın kullandığı 51 BM 330 plakalı otomobil ile Mustafa Aydoğan yönetimindeki 51 AG 503 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Hanife Pırlak, Ökkeş Pırlak, Alya pırlak, Duru Pırlak, Gülseren Akcan ve Gülizar Aydoğan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülizar Aydoğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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