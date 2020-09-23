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Çevre

Niğde'deki depreme Hasan Dağı'ndaki aktif volkan mı neden oldu?

23 Eylül 2020 18:03

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener ve ekibi, 20 Eylül'de 5.1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde incelemelerde bulundu.

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