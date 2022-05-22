Bakan Soylu: Niğde'deki kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin verdiği beyandan ortaya çıkıyor

Niğde'de AKP Gençlik Şöleni'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki çeşitli hastanelerde 41 yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır." dedi.

Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Çok üzgünüz... Adana'da düzenlenen gençlik programından Konya'ya dönerken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada yaşamını yitiren öğrenciler için başsağlığı mesajını paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya mesajında, "Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Elbette ki acımız büyük, sabah kaza olur olmaz sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. AK Parti ailemize Cenabı Allah sabır versin, tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hem milletimizin hem de AK Parti Gençlik Kolları’nın, ailerinin başı sağolsun” dedi.

Soylu şu açıklamayı yaptı:

"Sabah 04.15’te Adana’dan Konya'ya giderken 44 evladımızı taşıyan otobüs şarampole yuvarlanmak suretiyle takla atmış ve hepimizi hüzne boğan bir trafik kazasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. 44 evladımızın öncelikle hem Niğde Bor hem Niğde Devlet Hastanesi, ardından da bir bölümünün de Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleşti. Kaza yerinde 2 kardeşimizi kaybettik. Hastaneye sevkinde de yine bir kardeşimizi sevkinin hemen akabinde kaybettik. Şu anda 12’si Konyada'ki Ereğli’den merkez Şehir Hastanesi'ne getirildi ve onlar oradan taburcu edildiler. 5 kardeşimiz yoğun bakımda. Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Yoğun bakımda da tüm imkanlarla doktorlarımız takip ediyorlar. Tüm imkanlarını ortaya koymaya çalışıyorlar.

"Kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin verdiği beyandan ortaya çıkıyor. Elbette ki acımız büyük. Sabah kaza olur olmaz Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bu saatten itibaren de birçok kez kendilerine bilgi arz ettik. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki üzüntüleri dile getirdi. Bu genç kardeşlerimizin, dava arkadaşlarımızın her birinden gelecek adına, ailelerin, bizlerin büyük ümit beslediği bu arkadaşlarımızın herbirini Allah cennetiyle, cemaliyle buluştursun temennimiz var. Ailelerine, AK Parti ailemize Allah sabır versin ve tekrar baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hem milletimizin başı sağ olsun hem AK Parti Gençlik Kollarımız'ın başı sağ olsun hem de ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla kimseyi sınamasın."