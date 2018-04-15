Niğde Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 4-0

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)



HAKEM: Yiğit Peşin(xxx), Mustafa Han(xxx), Şenol Bektaş(xxx)

STAT: Niğde 5 Şubat

NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer Sarıibrahim(xxx), Seçkin Getbay(xxx), Mehmet Gürkan Öztürk(xxx), Hakan Çevik(xxx), Volkan Özcan(xxx), Sefa Aksoy(xxx) (Dk. 76 Osman(xx), Ömürcan Yıldırımlı, Oktay Pop (Dk. 66 Emre (xx), Cabir Coşar(xxx), Taner Yılmaz(xxx), Volkan Geyik (Dk. 77 Yunus (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Kemal Cingirt(xx), Ercan Coşkun(xx), Şevket Güngör(xx), Hasan Küçcük(xx) (Dk. 85 Kaptan Kaan(x), Hüseyin Yılmaz(xx) (Dk. 61 Mustafa (x), Raşit Sevindir(xx), Reşo Akın (Dk. 71 Cömert(x), Ali Kemal Özkan(xx), Sinan Ören(xx), Okan Duran(xx), Furkan Demir(xx)

GOLLER: Dk. 4-34 Seçkin, Dk. 46 Mehmet , Dk. 82 Emre (Niğde Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 67 Taner (Niğde Belediyespor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Niğde Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 4-0 mağlup etti.